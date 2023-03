Otto (71) knapt met elf Spaarndammers buurtcentrum op: "Duizenden uren werk"

Ze zien het als een teamprestatie, waar meer dan 4000 vrijwillige manuren in zitten: het opknappen van het dorpshuis in Spaarndam. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft met subsidies van onder andere de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer de binnenkant van het dorpscentrum flink gerenoveerd.

Oorspronkelijk bar - Otto Wiegand

"Het leek wel een oude donkere kroeg waar oude mannetjes konden biljarten", zegt Otto Wiegaard aan de telefoon. "Spaarndammers vonden het niet meer prettig om er te komen en door de loop der jaren werd er steeds minder gebruik van gemaakt" Al die tijd waren ze in het dorp bezig om het centrum op te knappen. "Door een aantal subsidies van onder andere Haarlem en Haarlemmermeer, is het uiteindelijk gelukt en konden we de binnenkant van het centrum renoveren", aldus Otto. Liefde Vijftig jaar woont Otto al in Spaarndam en het was de liefde die hem naar het dorp bracht. "Ik woon er sinds 1973 en mijn vrouw is er geboren en getogen. Ik kon er gaan wonen en ben er nooit meer weggegaan."

Biljartruimte die wordt aangepakt - Otto Wiegand

Otto is ook vicevoorzitter van de stichting Dorpscentrum Spaarndam en hij stak samen met twaalf medebewoners de handen uit de mouwen.

"We hebben de bar zelf getimmerd en de plafonds zijn door ons aangepakt" Otto Wiegand uit Spaarndam

"We hebben er met twaalf vrijwilligers zo'n vierduizend uur werk in zitten", vervolgt Otto. "De bar is zelf getimmerd, het kunstwerk is door ons herplaatst en de plafonds hebben we ook zelf gedaan. Een jaar lang zijn we er dagelijks bezig geweest." 20.000 euro uit eigen zak De kosten voor de verbouwing zijn 420.000 euro. Dit geld is beschikbaar gekomen van gemeenten en fondsen. Maar de bewoners hebben zelf ook in de buidel getast. "We hebben vanuit het fonds van het dorpscentrum zelf 20.000 euro betaald", aldus de 71-jarige Otto. "En we zijn er nu ontzettend blij mee." Tekst gaat door onder de foto.

Demonteren van het kunstwerk - Otto Wiegand

Het dorpshuis van Spaarndam heeft een centrale functie in het dorp. Er zijn sportzalen en er is een bibliotheek. Op donderdag wordt er een maaltijd geserveerd voor ouderen. Daarnaast is er een mamacafé (een plek waar nieuwe moeders elkaar kunnen ontmoeten, red.), ouderen komen er breien of spelletjes doen. "En het is er nu weer fris en fruitig", lacht Otto.

"Bewoners registreren zelf als ze een boek lenen in de bieb" Otto Wiegand uit Spaarndam

De grootste aanpassing aan het buurthuis is volgens Otto dat het een heel open structuur is, zo is de bibliotheek altijd openbaar toegankelijk, dat was eerst niet. "Ook registeren de bewoners zelf als ze een boek lenen. Zo hoeft er niet een medewerker aanwezig te zijn. Alleen op woensdag zitten er mensen, dat scheelt in de kosten", aldus de vicevoorzitter. Nog meer handen Want, hoe trots ze ook op hun nieuwe buurthuis zijn en hoe hard de vrijwilligers ook hebben geholpen, ze zijn in Spaarndam nog wel op zoek naar extra handen. Tekst gaat door onder de foto.

Mannen spelen biljart - Otto Wiegand