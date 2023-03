Waterschapsverkiezingen: vooraf investeren of achteraf repareren?

Moeten we in Nederland meer investeren om extreme wateroverlast te voorkomen, of nemen we het risico en gaan we de schade achteraf herstellen? Deze en andere vragen stellen we tijdens onze serie over de Waterschapsverkiezingen. Op 15 maart mogen we hier voor stemmen, maar waar stemmen we dan precies voor?

Een waterschap is een overheidsorganisatie en beheert, keert en zuivert het water. Met de verkiezingen stemmen we voor het bestuur van dit waterschap. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap van West Friesland.

Keuzes die zij maken hebben invloed op onze leefomgeving, op onze gezondheid en uiteindelijk ook op de hoogte en verdeling van belastingtarieven. Het takenpakket van een waterschap breidt zich steeds verder uit door de gevolgen van klimaatverandering.

Lage opkomst

Toch is de opkomst van de waterschapsverkiezingen vaak erg laag: bij de laatste verkiezingen voor het waterschap in 2019 kwam 51% naar de stembus. Dat is erg weinig vergeleken met de opkomst van de laatste landelijke verkiezingen in 2021: 78%. Onze stagiair Jesse is de straat op gegaan en kwam er tijdens zijn straatinterviews achter dat ook die mensen die gaan stemmen, vaak niet zo goed geïnformeerd zijn.

Programmamanager Maarten Poort van het HHNK legt ons uit voor wat voor dilemma’s zij staan. In de eerste video vertelt hij over extreem wateroverlast door klimaatverandering. Poort: "Als er dan bijvoorbeeld tien keer zo veel water valt in een weekend als waar het systeem voor ontworpen is, dan heb je overlast. Dan komen er akkers en fruittuinen onder water te staan."

Hoe pakken we het aan?

Een mislukte oogst is voor niemand goed, dus dan lijkt de oplossing toch simpel? Het systeem moet versterkt worden. "Maar daar zit een grens aan", zegt Poort. "Die extreme wateroverlast komt steeds vaker voor, door klimaatverandering. Echter komt het nog steeds niet héél vaak voor en het is wél heel erg duur om je systeem daarop aan te passen. Dus dan is de vraag: moeten we misschien accepteren dat het af en toe zo is, dat we last hebben van waterschade?"

Gelukkig ziet hij ook nog een andere oplossing, in plaats van alleen investeren of repareren. "We moeten met z’n allen nadenken over een andere indeling van gronden", licht hij toe. "Als er minder akkers op kwetsbare plekken staan, is de schade beter te overzien."