Wijkbewoners Volendam halen schouders op over rellen: "Het wordt flink opgeblazen"

Hoewel supporters van FC Emmen en FC Volendam zeker een kwartier lang flink met elkaar op de vuist gingen in het wijkje pal naast het stadion, willen buurtbewoners er ook weer niet al te zwaar aan tillen. 'Ik denk dat het een incidentje is', aldus een oudere dame die vlakbij het voormalig strijdtoneel woont. "Het is Volendam. Het wordt wel flink opgeblazen."

Ongeregeldheden geëvalueerd Burgemeester van Edam-Volendam Lieke Sievers voerde vandaag overleg met politie en FC Volendam om te achterhalen wat er precies is misgegaan bij de supportersbegeleiding. Normaal gesproken worden de bezoekers vanuit het stadion meteen naar de bussen geleid. Het lijkt erop dat er in dat proces iets is misgegaan. "Meestal komt hier in de straat nooit een supporter van de tegenpartij, nooit", aldus de oudere wijkbewoonster. "Dit keer zijn ze door de poorten heen geglipt."

"Ach, een beetje matten na de wedstrijd hoort erbij" Wijkbewoner Volendam

De meeste wijkbewoners die we spreken, willen niet al te zwaar tillen aan de ongeregeldheden. 'Ach, een beetje matten na de wedstrijd hoort erbij', aldus een voorbijkomende wandelaar die vlakbij woont. "Niet te moeilijk over doen." Met dat laatste is de oudere dame het eens, al keurt ze het geweld af. 'Dat er met fietsen wordt gegooid en agenten gewond raken, dat vind ik wel erg', aldus de wijkbewoonster. "Dat mag niet gebeuren in de sportwereld."

