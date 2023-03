Een keuken van zeewier en lampen van schimmels, kijk binnen bij een duurzame interieurstylist

Het huis van Iris van Asselt in Koedijk is tegelijk haar showroom. Als duurzaam interieurstylist probeert ze zoveel mogelijk zelf uit. Zoals een keuken van zeewierplaatmateriaal, tegels van mosselschelpen en boven de eettafel hangt een lamp van mycelium, een netwerk van schimmeldraden.

Verder staat het huis vol met tweedehands en gevonden spullen, zoals een stoel die bij het grof vuil op straat stond. Tijdens de rondleiding voor het programma Pak An Groen laat Iris ook het composttoilet zien. Doortrekken gebeurt niet meer waardoor het gezin 60-duizend liter water per jaar bespaart. Onder het toilet staat een emmer, die eens in de twee weken geleegd moet worden en waarmee compost wordt gemaakt voor de tuin.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

