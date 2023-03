Gezin Beers is oudste ter wereld: studio talkshow gehuld met honderd familieleden

Kinderen, kleinkinderen, neven en nichten: een groot deel van de familie Beers is speciaal naar Hilversum afgereisd om daar een uitzending van dagelijkse talkshow van BNNVARA bij te wonen. Onder toeziend oog van hun familie deed daar namelijk 'het oudste gezin van de wereld' vanavond hun verhaal.

Ramvol

'De studio zit ramvol met de familie Beers', begint presentator Sophie Hilbrand de uitzending maandagavond. Wat volgt is een luid applaus van de honderd familieleden in de studio. De cijfers liegen er niet om. Het oudste gezin van de wereld met dertien broers en zussen heeft inmiddels 161 nazaten. Een getal dat vandaag of morgen nog op kan lopen naar 162. "Als het een beetje meezit komt daar vandaag of morgen nog een achter-achter kleinkind bij." Riek Beers haar kleinkind verwacht namelijk nog een kleintje.

Van alle dertien gezinsleden zit iedereen er nog gezond bij. Of er een geheim recept is voor hun gezonde succes? Nee, eigenlijk niet. 'Gewoon een beetje lief zijn' merkt één gezinslid op.

1101 jaar

Vorige week vierden Nick en Riek Beers, een tweeling, hun 96-jarige verjaardag. Dit brengt het gezin in totaal op een leeftijd van 1101 jaar oud. Daarmee hebben ze het wereldrecord gehaald voor gezinnen met dertien kinderen, bevestigt Guinness World Records. De recordhouders uit Ierland zaten in 2017 op 1075 jaar.

Hoe de uitzending en alle media-aandacht de Beers familieleden is vergaan? NH Nieuws-verslaggever Tom Jurriaans was aanwezig achter de schermen en vraagt het hen. De reportage is morgen te zien bij NH Nieuws.