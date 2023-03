Na 46 jaar een opvolger voor Haarlemmer Ruud Wielart: "Hun successen zijn grandioos"

Op het moment dat Douwe Amels zondag in Istanbul naar de Europese indoortitel zweefde, sprong in Haarlem een man van bijna twee meter een gat in de lucht. Oud-hoogspringer Ruud Wielart (68) is blij dat Nederland in 'zijn' sport mondiaal eindelijk weer eens van zich doet spreken.

Haarlemmer Ruud Wielart in actie: zijn winnende sprong op het Nederlands Kampioenschap in Den Haag in 1973 - Haarlemse Sporthelden

Wielart was de laatste Nederlandse hoogspringer die op een EK eremetaal won. Zijn bronzen medaille is al bijna van kleur verschoten, zó lang is het geleden dat hij de plak omgehangen kreeg. Het was op het EK van 1977 in San Sebastian. "Dat er zoveel tijd tussen heeft gezeten, maakt het special", zegt Wielart, die onder de indruk is van de prestatie van Amels, die 2,31 meter sprong. Eveneens is hij verrukt over de prestatie van Britt Weerman op hetzelfde onderdeel. Weerman won zilver. "Geweldig dat we ook bij de vrouwen van ons laten horen op dit niveau."

"Als voetballer viel ik op door mijn loopvermogen"" Voordat hij als 13-jarig jochie lid werd van Atletiek Vereniging Haarlem, voetbalde Ruud Wielart bij HFC Haarlem. "Ik viel op door mijn loopvermogen.Tijdens trainingen moesten we rondjes om het complex lopen. Dat ging mij erg goed af, ik was een stuk sneller dan de andere jongetjes. Ik had er bovendien plezier in. Dus lag de overstap naar de atletiek voor de hand, vooral ook omdat ik een oudere broer had die al lid was van AV Haarlem", zegt Wielart, wiens zoon Jurgen een nationale topper is op de achthonderd meter. Of aan hem een groot voetballer verloren is gegaan, durft hij niet van zichzelf te zeggen."Ik was dus snel en redelijk tweebenig. Ik had misschien een aardige rechts- of linksbuiten kunnen worden."

Wielart, nog steeds actief als trainer van AV Haarlem, noemt de hoogspring-successen van het afgelopen weekeinde 'het product van een lange en geduldige voorbereiding'. Hij kent Amels en zijn trainers al een tijdje, het hoogspringwereldje is klein in Nederland, en weet wat ze ervoor hebben gedaan. "Hun successen zijn grandioos, maar geen verrassing. Het is meer een bevestiging van wat ze kunnen." Olympische Spelen Hij vermoedt dat ze ook volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs kans hebben op een medaille. "Normaal gesproken wel, al weet je natuurlijk nooit precies hoe ze zich ontwikkelen." De Olympische Spelen zijn een podium waar Ruud Wielart zijn hoogspringkunsten nooit heeft kunnen laten zien. In 1976 vond het NOC (Nederlands Olympisch Comité) hem niet goed genoeg voor deelname in Montreal en de Spelen van Moskou vier jaar later miste hij door een knieblessure.

Wielart springt in tv-studio naar vierde plaats op Olympische Spelen Dat Ruud Wielart de Olympische Spelen van 1976 in Montreal misliep, ligt nog altijd gevoelig. De Haarlemmer voldeed dat jaar al vroeg in het seizoen, half juni tijdens een wedstrijd in Dortmund, aan de kwalificatie-eis van 2,20 meter. Het NOC vond dat Wielart te vroeg in het seizoen de limiet had gesprongen en eiste dat hij vlak voor de Spelen een proeve van vormbehoud zou tonen. Een dag voor sluiting van de kwalificatietermijn won hij een sterk bezette wedstrijd in Stockholm met 2,18 meter. Het NOC vond dat dit minstens 2,20 meter had moeten zijn en liet hem thuis. Wielart mocht de bestuurders dan tégen hebben, hij vond de pers aan zijn zijde. Maar ondanks toenemende druk van de media, hield het NOC voet bij stuk. Terwijl zijn concurrenten in Canada streden om de medailles, zat hij in Haarlem. Om het ongelijk van het olympisch comité aan te tonen, toverde de NOS op de dag van de finale de televisiestudio om in een hoogspringarena. Op hetzelfde moment als zijn collega's in Canada, maakte Wielart in Hilversum zijn sprongen. Hij haalde een hoogte van 2,18 meter. Hiermee zou hij in Montreal gedeeld vierde zijn geworden. Wielart: "Ik voelde mij onrecht aangedaan, maar wat kon ik er tegen doen? Pas een paar jaar geleden heb ik gehoord wat de precieze reden was dat ze me niet meenamen. Eén van de officials, Bram Leeuwenhoek, meende dat ik de wedstrijdspanning niet aankon. Daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Maar wat kan ik er nog mee?."

Behalve derde op het EK werd Wielart twintig keer Nederlands kampioen, een unicum, net als de 'leeftijd' van zijn nationale record van 2,28 meter. Dat hield twintig jaar stand. Voor zijn club AV Haarlem waren het voldoende wapenfeiten om hem bij de millenniumwisseling tot atleet van de eeuw te benoemen. En de Sociéte Pim Mulier nam hem met een levensgrote foto aan de gevel van het Kennemer Sportcenter op in eregalerij van Haarlemse sporthelden. Elke keer als Ruud Wielart over de Westelijke Randweg rijdt en zijn eigen hoofd ziet, is hij 'toch wel een beetje trots.'

Ruud Wielart tussen de andere Haarlemse sporthelden aan de gevel van het Kennemer Sportcenter - Fred Segaar/NH Nieuws

Hard werken en geduld hebben. Daar draait het volgens hem om in het hoogspringen. Veel kinderen kunnen dat volgens hem niet meer opbrengen. Het is er de oorzaak van dat bij zijn club AV Haarlem maar een paar hoogspringers actief zijn. Daarin is de club niet uniek. Het is een landelijk beeld.

Amels en Weerman zijn uitschieters. Achter hen gaapt in Nederland een enorm gat" Ruud Wielart

"Amels en Weerman zijn echt uitschieters". zegt hij. "Achter hen gaapt een enorm gat. Laten we dus niet denken dat dit het begin is van een heleboel successen op dit nummer. Het ontbreekt ons nou eenmaal aan een hoogspringcultuur. Kijk bijvoorbeeld naar de media-aandacht. Ik heb alles via een livestream op mijn computer moeten volgen. Op televisie gaf de NOS de voorkeur aan het schaatsen. Ook de races van de mindere goden krijg je te zien. We zijn een schaatsland en duidelijk géén hoogspringland."