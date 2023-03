Beverwijk aA nl De populariteit groeit net zo hard als de bamboe zelf

Bamboe kennen we wellicht als sfeermaker in het interieur van oosterse restaurants, of in de tuin als een goedkope oplossing voor een schutting. Maar sinds we de mogelijkheden van bamboe kennen en vooral de duurzame eigenschappen, lijkt het alsof de populariteit van bamboe tot in de hemel groeit. Een mooi alternatief voor tropisch hardhout en katoen.

opslag bamboe in loods in Beverwijk - marcruyg/nhnieuws

Het lijkt wel een wondermiddel, en dat merken ze ook in Beverwijk waar Melger Hulsebos al jarenlang bamboe importeert. De bedrijfshal ligt boordevol bamboe palen. In alle soorten en maten. Maar inmiddels werkt het bedrijf ook aan een eigen collectie moderne meubelen van bamboe. Ook verkoopt men steeds meer vlakke platen die gebruikt worden in de timmerwerkplaats.

Sommige soorten komen een meter per dag de grond uit Melger Hulsebos

Bamboe is een grassoort die niet alleen heel snel, maar ook oneindig blijft doorgroeien. Als een bamboescheut na circa 5 jaar gekapt wordt, groeit er vanzelf een nieuwe scheut aan. Het is volgens Melger daarom een onuitputtelijke grondstof. Bovendien neemt Bamboe meer CO₂ op dan hout.

Bewerking bamboe palern op plantage Zuid Amerika - Bamboo Import Europe

Maar er kleven ook nadelen aan. Bamboe groeit in de tropen dus het moet een lange reis afleggen voordat het hier is. Om daarnaast van de stengels mooie vlakke platen te maken, moet er flink wat werk verzet worden. Het maken van deze vlakke platen gaat niet zonder lijm. Dat neemt niet weg dat het nog steeds een duurzaam alternatief is voor tropisch hardhout. Maar met name als katoenvervanger kan het mis gaan. Voor het zogeheten 'viscoseproces', waarbij van bamboe nieuwe garens gemaakt worden, moeten veel chemicaliën gebruikt worden. En niet altijd is duidelijk wat er in productielanden met dit chemisch afval gebeurt.

Bamboe panelen voor de interieurbouwer - marcruyg/nhnieuws

De interieurbouwers in Beverwijk zien steeds vaker klanten die kiezen voor bamboe. Het materiaal is te bewerken als hout. 'Het is goed te zagen en te frezen', aldus Wouter van der Wal, maar als echter timmerman vindt hij een stuk eiken toch mooier. "Het blijft een kwestie van smaak." Melger Hulsebos ziet tot tevredenheid de handel in bamboe groeien. Om aan de stijgende vraag te voldoen zoekt hij naar mogelijkheden om de plant dichter bij huis te laten groeien.