Behoud van 'monumentale' Bussumse paardenstallen kan, maar tegen welke prijs?

De met sloop bedreigde historische Bussumse paardenstallen zouden behouden kunnen blijven, maar makkelijk is dat niet. Dat laat het gemeentebestuur van Gooise Meren weten na politieke vragen over de omstreden sloopplannen.

Hoewel meerdere vooraanstaande erfgoedexperts daar ook voorstander van waren, besloot de gemeente de paardenstallen niet tot monument te benoemen en 'gewoon' te gaan slopen. Het behoud van de stallen staat de nieuwbouwplannen te veel in de weg.

Historie staat nieuwbouw in de weg: monumentale Bussumse paardenstallen tóch tegen de vlakte

De zaak zorgt politiek voor wat ophef. De grootste partij van de gemeenteraad wil precies weten of en hoe de paardenstallen toch behouden kunnen blijven.

Behoud lastig of kostbaar

Volgens het gemeentebestuur kan dat wel, maar is het wel een heel lastig verhaal. Het geheel behouden van de paardenstallen leidt er toe dat er elf middeldure appartementen minder gebouwd kunnen worden, wat zo'n 2 tot 2,8 miljoen euro 'kost'. Dat zorgt ervoor dat het 'inpassen' van de paardenstallen er tot leidt dat de begroting van het plan niet meer sluitend is.

Wat meer kans van slagen zou hebben is het ombouwen van de paardenstallen tot appartementen, maar ook dat is niet makkelijk. Volgens de gemeente is de bouwkundige staat van de stallen slecht. De buitenmuren moeten voor een groot deel opnieuw opgetrokken worden en binnen moet de stalindeling aangepast worden om genoeg oppervlakte te krijgen voor appartementen.

"Het is dus complex, maar niet onmogelijk, om de karakteristieke elementen waar mogelijk te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de hedendaagse normen qua duurzaamheid en afmetingen", reageert het gemeentebestuur.

Afwachten

Of de nieuwe inzichten nog wat veranderen aan het voornemen om de paardenstallen te slopen, is afwachten. Vooralsnog lijkt het erop dat de stallen 'gewoon' tegen de vlakte gaan.

De gemeente liet eerder weten niet anders te kunnen. Wel wil men alles op alles zetten om 'de cultuurhistorische geschiedenis van de locatie' te behouden. Zo zou het renbaanverleden zichtbaar moeten worden gemaakt door behoud van 'karakteristieke elementen' zoals het zinken torentje van de paardenstallen.