Toestand Heerhugowaardse spookrijder stabiel, maar zorgelijk: "Nog niet aanspreekbaar"

De Heerhugowaardse spookrijder (32) die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond raakte op de A9 bij Spaarndam, ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van Politie Noord-Holland is hij inmiddels stabiel, maar is zijn toestand nog steeds zorgelijk. "Hij is er niet best aan toe."

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend rond 3.30 uur op de A9 tussen Haarlem en Velsen, vlak bij het Zijkanaal C. Volgens de politie reed de Heerhugowaarder op de verkeerde weghelft en knalde hij met volle vaart op een bestelbus.

De spookrijder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurder, een 21-jarige Amsterdammer, kwam er beter vanaf: het lijkt erop dat hij alleen kneuzingen heeft opgelopen. Volgens een getuige moesten beide bestuurders door de brandweer uit hun auto's gehaald worden.

Alcohol of drugs?

Het onderzoek is nog in volle gang. Waarom de Heerhugowaarder op de verkeerde weghelft reed en of er drugs of alcohol in het spel waren, moet nog blijken. De politie heeft de zwaargewonde man nog niet gesproken. "We kunnen hem nog niet horen, omdat hij op dit moment niet aanspreekbaar is. Het is duidelijk wie er de verkeerde kant opreed, maar waarom moeten we nog uitzoeken."

Met koffers over snelweg

De snelweg was na het ongeluk urenlang afgesloten, met omleidingen en een lange file tot gevolg. Een aantal van de automobilisten was onderweg op om Schiphol hun vlucht te halen. Volgens Remke Polder, verslaggever bij Hart van Nederland die ook in de file stond, liepen gedupeerde vakantiegangers met hun koffers over de A9. In de hoop aan de andere kant van de weg nog op tijd een lift te krijgen.