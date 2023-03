Dode bij ongeluk op bedrijventerrein Vijfhuizen: slachtoffer bedolven onder stalen pijpen

Bij een ongeluk op een bedrijventerrein in Vijfhuizen is vanochtend een dode gevallen. Het slachtoffer werd bedolven onder een lading stalen pijpen.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op het terrein van De Bruin Verkeersservice aan de Zwanenburgerdijk.

Wat zich exact heeft afgespeeld kan de politiewoordvoerder niet zeggen. De arbeidsinspectie moet de zaak onderzoeken.

Op foto's is te zien dat de politie wel met een flink aantal agenten aanwezig is op het erf. "We zijn daar eerder dan de arbeidsinspectie", aldus de woordvoerder. "Bijvoorbeeld voor hulpverlening."

Traumaheli

Behalve een ambulance werd er ook een traumahelikopter naar de Zwanenburgerdijk gestuurd. Inzet van het team mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plaatse. Het bedrijf zelf wil niet reageren.