Opnieuw dreigt ontruiming voor voormalig ADM-krakers: "Maar we hebben nog hoop"

Ruim vier jaar na de ontruiming van het voormalige ADM-terrein en de daarop volgende verhuizing naar een braakliggend stuk grond in Amsterdam-Noord, hangt het zwaard van Damocles opnieuw boven het hoofd van tientallen ADM'ers. En dat terwijl ze zich naar eigen zeggen pas net een beetje thuis zijn gaan voelen in Noord. Naar verwachting beslist het stadsbestuur dit voorjaar of de groep ook na oktober volgend jaar in Noord mag blijven wonen.

Na 21 jaar werd het terrein van de voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) in het Westelijk Havengebied begin 2019 ontruimd. De ADM'ers kregen een nieuwe plek: de voormalige slibvelden in Noord, net buiten de ring. Met 55 man verhuisden ze naar het braakliggende terrein, waar vroeger de waterzuivering zat. Hier mochten ze in de eerste instantie twee jaar blijven, maar het stadsbestuur verlengde de overeenkomst tot oktober 2024.

"Niet steeds uitgummen, maar met permanente stift in het gezicht van de stad tekenen" Charley Ranzijn, dichter op ADM Noord

Toegevoegde waarde En nu ze zich er eindelijk thuis zeggen te voelen, komt die datum ineens akelig dichtbij. Hay Schoolmeesters is coördinator van het in 'Het Groene Veld' omgedoopte terrein en zegt dat het er eindelijk weer een beetje begint te leven. "We hebben een goede samenwerking met de omliggende wijken Jeugdland, Elzenhagen en Noorderkwartier. De mensen uit de buurt vinden ons leuk en wij vinden hen leuk."

"Wat verliest de buurt als we hier weg moeten? Hele goede buren" Thomas Reineke, eetcafé ADM Noord

Dat de ADM'ers warme banden onderhouden met bewoners van de omliggende wijken is niet alleen prettig, maar in hun ogen ook cruciaal in hun streven om langer te mogen blijven. Ze hopen namelijk dat, als ze van grote culturele en sociaal-maatschappelijke waarde zijn, het stadsbestuur niet anders kan besluiten dan ze te laten blijven in Het Groene Veld. In de reportage hieronder zie je wat er op dit moment allemaal gebeurt bij ADM Noord. We spreken onder anderen een dichter, een beeldend kunstenaar en nemen een kijkje in de volkskeuken en de tuin.

ADM'ers voelen zich thuis in Noord - NH Nieuws