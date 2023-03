Lichaam langs Bergense sloot is jongen (16) uit Egmond aan den Hoef

De overleden persoon die vanmorgen langs de Voert bij Bergen door een voorbijganger is gevonden is een 16-jarige jongen uit Egmond aan den Hoef. Hij lag met zijn fiets in het water, waarschijnlijk is hij onwel geworden.

Maaike Polder / NH Nieuws

Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Het is ongeveer 9.15 uur als een voorbijganger op de Voert iemand het water ziet liggen en 112 belt. Er wordt een traumahelikopter opgeroepen en de politie komt als eerste aan op de plek. Het blijkt te gaan om een 16-jarige jongen die al is overleden. Zijn fiets ligt ook in het water. De politie vermoedt, zo vertelt een woordvoerder, dat hij op de fiets onwel is geworden en toen in het water is gevallen. Zijn lichaam wordt morgen verder onderzocht. De nabestaanden van het slachtoffer zijn inmiddels ingelicht door de politie.

Inmiddels is de Voert weer open voor verkeer, maar de politie deed er urenlang onderzoek en was dan ook afgesloten voor wandelaars, fietsers en automobilisten. "Jeetje wat heftig. Ik hoorde de brandweer al gaan", reageert een man vanmorgen die in de richting van de Herenweg stopt bij het politielint. Een vrouw die aan de andere kant van de Voert staat zegt: "Vreselijk dit. Dit zijn onze weilanden." Ze vertelt dat de weg een populaire route is voor scholieren uit de Egmonden, die les hebben in Bergen. "Ik zou de familie graag een kaartje willen sturen, maar de politie wilde in verband met privacy niet vertellen wie het is."

