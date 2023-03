De Peiling: ik eet minder vlees en zuivel voor het milieu

Milieucentraal stelt dat elke dag vlees en zuivel eten niet meer van deze tijd is. Middels de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel willen zij een een flexitarisch eetpatroon promoten, waarbij vlees en zuivel afgewisseld worden met vegetarische en plantaardige alternatieven.

Vlees en Zuivel

De gemiddelde volwassen Nederlander eet 119 gram vlees per dag, en 339 zuivel per dag. Door een week geen vlees en zuivel te eten bespaar kg 15,4 kg aan CO-equivalenten, ofwel broeikasgassen. In andere woorden 80 kilometer autorijden.

Doe jij mee?

Ga jij de uitdaging en laat je een week vlees en zuivel staan? Of kan je echt niet zonder een sudderlapje of bakje kwark. Wellicht doe jij andere dingen om om bij te dragen aan een beter milieu? Laat hieronder je reactie achter!