Paaltjes en belijning bij monument zorgen voor ophef in Enkhuizen

"Geldverkwisting, walgelijk en een minachting naar de inwoners." Dit zijn zomaar enkele reacties die inwoners uit Enkhuizen hebben geuit over de nieuwe paaltjes en belijning bij een monument op de oude vestingmuur van de stad.

Sinds vorige week heeft de gemeente Enkhuizen belijning aangebracht en nieuwe paaltjes geplaatst op de Oude Gouwsboom. Waar er eerst twee palen stonden om auto's op de vesting tegen te houden, zijn er in de nieuwe situatie vier stuks bijgekomen. Daarnaast zijn er witte brede strepen op de weg gemaakt om het fietsverkeer en voetgangers langs de paaltjes te begeleiden.

'Aanfluiting'

De nieuwe situatie zorgt voor veel ophef onder de inwoners van Enkhuizen. Velen zijn het er over eens dat de omgeving van het monument er niet mooier op is geworden. "Heeft een kind van drie deze strepen getekend?", vraagt iemand zich op Facebook af. "Wat een aanfluiting." Anderen laten weten de situatie vreselijk te vinden.

Nadat wethouder Jan Franx van de gemeente Enkhuizen in één van de reacties is genoemd, heeft hij laten weten dat de afdeling die gaat over deze kwestie vandaag overleg voert. Ook hij heeft verbaasd naar de nieuwe situatie gekeken, zo legt hij uit.