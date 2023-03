Veel treinproblemen deze ochtend rond Amsterdam

Er rijden op dit moment tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal minder intercity’s en tussen Amsterdam Zuid en Schiphol Airport reden tot 11.00 uur geen treinen.

Door een defect spoor zijn er treinen uitgevallen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. De seinstoring die zorgt voor problemen tussen Amsterdam en Leiden duurt volgens de NS tot 13.00 uur.

En wie vandaag met het streekvervoer reist, moet opnieuw rekening houden met stakingen. Ook deze stakingen zorgen voor extra oponthoud in het openbaar vervoer. Een deel van de buschauffeurs en treinmedewerkers legt het werk neer voor een betere cao. De staking is de eerste in een nieuwe reeks. De vakbonden CNV en FNV zijn van plan om de komende weken meerdere dagen te gaan staken.