Nog één testlocatie voor corona open in Amsterdam

Een coronatest halen bij de GGD kan alleen nog in het Paviljoen Zuid bij de RAI. De GGD laat weten dat het Paviljoen Buikslotermeerplein gaat sluiten. Op die laatste locatie wordt er nog wel gevaccineerd.

Vaccineren kan nog op meer plekken in de stad Plaza Stadsdeelkantoor, Coronabalie Ru Paré (beiden Nieuw-West) en de locatie bij de RAI terecht. Daarnaast is er nog een vaccinatielocatie aan de Bovenkerkweg in Amstelveen.

Van de testlocaties werd de afgelopen maanden al een stuk minder gebruik gemaakt. Eind februari adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) al om GGD-teststraten verder af te schalen. Corona heeft in Nederland een zogenoemde 'endemische fase' bereikt, wat betekent dat het nu min of meer gezien wordt als een griepvirus.

Mensen die zich willen laten testen, kunnen er ook thuis één laten afnemen door een mobiel testteam van de GGD.