Twee auto's en een schuur zijn vannacht volledig uitgebrand in Landsmeer. De brand brak rond kwart voor vijf vanmorgen uit in een auto die geparkeerd stond bij een vrijstaande woning aan de Kanaaldijk.

De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand omdat een andere auto en de schuur ernaast ook vlam vatten. Bij de brand raakte niemand gewond.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog onbekend. De brandweer is tot half zeven bezig geweest het vuur onder controle te krijgen.