Lichaam vermiste 87-jarige man uit Grootebroek in Enkhuizen gevonden

Het lichaam van de 87-jarige man uit Grootebroek die sinds zondagochtend vermist was, is gevonden vlakbij het industrieterrein Vlakwater in Enkhuizen. De politie heeft geen aanwijzingen dat de man slachtoffer is van een misdrijf.

AT5 / Luuk Koenen

De man werd zondagochtend voor het laatst gezien bij zijn woning op de Meidoornlaan in Grootebroek. Hij ging een stukje fietsen. Er werd zondagavond gezocht in de buurt van het industrieterrein Vlakwater, omdat de politie een anonieme tip kreeg. Na een zoektocht, met onder andere een speurhond, werd het lichaam van de vermiste man in het water gevonden. De politie heeft geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Lees ook 87-jarige man uit Grootebroek vermist na rondje fietsen