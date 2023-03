Gewapende woningoverval op IJburg in Amsterdam, daders zijn gevlucht

De gewapende woningoverval vond rond half 9 vanavond plaats. De overvallers hebben de bewoner bedreigd met een wapen. De bewoner raakte hierbij licht gewond. Op dit moment wordt nog onderzocht wat er precies heeft plaatsgevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam is het niet duidelijk of er buit is gemaakt. De politie is nog op zoek naar de twee daders.