87-jarige man uit Grootebroek vermist na rondje fietsen

De 87-jarige Jaap Oud is sinds vanochtend vermist uit Grootebroek. Rond kwart over tien vanochtend vertrok hij vanuit zijn huis om een stukje te gaan fietsen, sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Hij is ongeveer 1 meter 70 lang, heeft kort grijs haar en draagt een bril. Zijn gezicht is rond en hij heeft een grasgroene jas en een grijze broek aan. Hij rijdt waarschijnlijk op een grijze elektrische damesfiets van het merk Gazelle.

Jaap Oud is het laatst gezien bij zijn woning op de Meidoornlaan in Grootebroek. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Andijk/Enkhuizen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

