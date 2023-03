Haka van 100-jarige Rotary om aandacht te vragen voor kinderen in armoede

Met veel oe's en ah', uitgestoken tong en spiervertoon hebben leden van de honderdjarige Rotary op het rugbyveld in Haarlem aandacht gevraagd voor hun goede doel. Bij wijze van verjaardagskado nemen de tien rotaryclubs in Zuid-Kennemerland de kinderen die in armoede leven in de regio onder hun vleugels. De Haka, een Maori-dans onder aanvoering van de Nieuw-Zeelandse trainer van de rugbyclub RFC Haarlem, was daarvoor een goede ondersteunende yell.

Een half jaar geleden is de Haarlemse Alliantie Tegen Kinder Armoede (HAKTA) opgericht. Het moet alle activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen uit Haarlem en omgeving die in armoede opgroeien, wat meer stroomlijnen. Nu worden nog her en der oplossingen gevonden voor kinderen die niet meekunnen op schoolreisjes of geen goed gevulde lunchtrommel hebben elke dag.

De rotary vindt het vooral confronterend dat in sommige wijken in Haarlem, Zandvoort en IJmuiden één op de drie kinderen in armoede opgroeien. "Het is ronduit schrijnend. We leven in een fantastisch welvarende regio en dan dat het in je eigen achtertuin", stelt regiovoorzitter Guust-Jan Timmerman van de rotary vast.

Bij andere activiteiten de komende jaren wordt ook geld ingezameld, zoals met kerst nog met de Santarun. Deze haka-dans is een onderdeel van een estafette van alle rotaryclubs in Nederland, waarbij ze hun goede doel onder de aandacht brengen.