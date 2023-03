Amusementswaarde moet van Ajax-trainer Heitinga omhoog: "53.000 mensen meer vermaken"

"Een zakelijke overwinning uiteindelijk", zo bestempelt John Heitinga de zege van Ajax op NEC (1-0). De Amsterdammers blijven daardoor in het spoor van de concurrentie dat dit weekend allemaal met dezelfde uitslag won.

Ajax-trainer John Heitinga: "De 53.000 mensen wil je meer vermaken" - NH Sport / Stephan Brandhorst

"In het begin hadden we goede intenties. Agressieve druk, veel loopacties, maar we scoren niet", begint Heitinga. "Dan worden we wat statischer en haalden we uiteindelijk niet het niveau van het eerste gedeelte." Na de rust tikte Mohammed Kudus zijn ploeg op voorsprong en dat bleek genoeg voor de overwinning. "Uiteindelijk win je de wedstrijd. In deze fase van de competitie zijn de drie punten het belangrijkste."

