Fenomenale Schouten pakt WK-titel op de vijf kilometer

Irene Schouten kan een nieuwe wereldtitel bijschrijven. De schaatsster uit Hoogkarspel was de snelste op de vijf kilometer bij de WK afstanden in Thialf. Zij prolongeerde haar titel op dit onderdeel. Daarmee sluit ze een moeilijke en emotionele periode af met een WK-titel.

De West-Friezin schaatste in de laatste rit en had vijf seconden voorsprong op naaste belager Ragne Wiklund, die donderdag nog de drie kilometer won. Schouten kwam na 6 minuten, 41 seconden en 25 honderdsten over de streep. Dat was prompt een Nederlands record op deze afstand. Wiklund pakte dus het zilver en Martina Sablikova greep brons.

