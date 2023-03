Flinke rookwolk door caravanbrand in Zuid-Scharwoude

Een caravan is vanmiddag volledig uitgebrand in Zuid-Scharwoude. De brand brak iets voor drie uur uit. In de wijde omgeving was de flinke rookwolk te zien die is ontstaan door de brand. Er raakte niemand gewond.

De caravan stond aan de Wielewaal in Zuid-Scharwoude en is binnen een uur compleet afgebrand. Ondanks dat de caravan in een woonwijk stond vormde de brand geen bedreiging voor omliggende gebouwen, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Wel zorgde de brand voor een flinke rookpluim die in de wijde omgeving te zien was. "In een caravan heb je altijd veel kunststof, en dat gaat flink roken", legt de woordvoerder uit.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De resten van de afgebrande caravan worden nu opgeruimd. Er raakte niemand bij de brand gewond.