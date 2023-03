Met ontbijt en beleid zet Amsterdam Nieuw-West de vrouw centraal: "We zien ze nu niet"

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West zet vol in op vrouwenemancipatie. Met een Vrouwenagenda en extra aandacht voor Internationale Vrouwendag, aankomende woensdag. Dat is hard nodig, vertellen vrouwen uit de buurt en leden van de stadsdeelcommissie. Bij het Vrouwenontbijt deze ochtend komen zaken aan bod waar dames uit het stadsdeel tegenaan lopen. "Vrouwen hier hebben te maken met problemen op het gebied van gezondheid, huiselijk geweld, leerachterstanden. Je kan hun problemen niet oplossen zonder de context te kennen".

Prachtig om te zien, vindt Esther Tienstra (GroenLinks). Samen met de andere vrouwen uit de stadsdeelcommissie is zij de initiatiefnemer van het ontbijt. De thema's die besproken worden overstijgen politieke scheidslijnen, vindt ze. "Het is belangrijk dat we op dit soort onderwerpen samenwerken." Tienstra staat daarin niet alleen in de stadsdeelcommissie. Vorige maand bespraken zij en haar collega's de Vrouwenagenda, waar Amsterdam Nieuw-West vijf jaar geleden mee gestart is.

Huiselijk geweld. Uitbuiting. Grensoverschrijdend gedrag. Het is bepaald geen lichte kost dat wordt besproken bij het Vrouwenontbijt, een initiatief van vrouwelijke bestuurders van de stadsdeelcommissie Nieuw-West. Toch blijft het luchtig en vooral praktisch. Met laagdrempelige tips over kinderopvang, of cursusaanbod bij buurthuizen.

Want (jonge) vrouwen in Nieuw-West zijn kwetsbaarder dan hun mannelijke buurtgenoten, schrijft stadsdeelvoorzitter Emre Ünver. "Vier jaar geleden was er bij het jongerenwerk in Nieuw-West weinig inloop voor meiden, er was alleen een inloop voor jongens. Er was geen begeleid wonen programma voor meiden en geen preventief programma over social media, online shaming en exposing of het gebruik van lachgas."

Sinds 2018 is er een hoop bereikt. Welzijnsorganisaties in het stadsdeel beschikken steeds vaker over meidenwerkers en hebben programma's die zich speciaal op vrouwen en meisjes richten. En scholen besteden aandacht aan de risico's van social media, zoals shamen en exposen: het aan de schandpaal nagelen van meiden door het verspreiden van roddels en foto's.

Lange termijn

Juist zo'n centrale aanpak is nodig om veranderingen teweeg te brengen, klinkt het bij het ontbijt. "Aan losse projecten die maar één probleem aanpakken hebben we niet veel op de langere termijn", vertelt Ineke. Al twintig jaar is ze betrokken bij Vrouw en Vaart, het ontwikkelingscentrum waar het ontbijt plaatsvindt.