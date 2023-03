Dam stroomt vol met mensen voor Feminist March, 'geen ruimte voor haat of buitensluiting'

Deze middag verzamelen vanaf 13.00 uur honderden mensen zich op de Dam voor de Feminist March 2023. Dit in aanloop naar Internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart. Het doel van de mars is om 'duidelijk te maken dat feminisme niet alleen voor vrouwen is, maar voor iedereen die onderdeel uitmaakt van een gemarginaliseerde groep of zich onderdeel voelt van ons collectief', aldus de organisatie.