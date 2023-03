Harde knallen door autobrand op Ookmeerweg Amsterdam

Bewoners aan de Ookmeerweg en Geer Ban in Nieuw-West schrokken vannacht na 01.00 uur van harde knallen. Het bleek te gaan om een auto die in de fik stond. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de omwonenden hoefden hun huis niet uit, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De brand bleef bij één auto, omdat de brandweer snel ter plaatse was. "De brand hebben we snel kunnen blussen, er vielen geen gewonden en ook hoefde er niemand zijn woning uit", laat de woordvoerder van de brandweer weten.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij onderzoek doen naar het incident. "We onderzoeken of er sprake is van brandstichting."