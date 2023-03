Venneps Transportmuseum sluit na dit weekend deuren, maar "waar een wil is, is een spoorweg"

Liefhebbers van het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep kunnen dit weekend nog één keer hun hart ophalen tijdens de modeltreinenbeurs. Vanaf maandag sluit het museum haar deuren en moet plaatsmaken voor woningbouw.

Geboren Venneper Adrie Huiberts is een aantal keer per maand in het museum te vinden. "Ze brengen toch iedere keer wijzigingen aan", legt de fan uit over waarom hij toch telkens weer alle paardenkarren, scooters, trams, treinen, vliegtuigen en andere historische vervoersmiddelen afloopt. Het fabrieksgebouw uit de jaren zeventig is gedateerd, maar heeft één groot voordeel: het is ruim genoeg om de imposante stukken te kunnen tentoonstellen. Adrie is bang dat het museum nergens anders zo'n geschikte ruimte zal gaan vinden. Museumdirecteur Arno van der Holst stelt hem en andere fans gerust. "We zijn nu met vijf locaties in het land bezig om te kijken of dat een mogelijke vestigingsplek zou kunnen zijn."

Binnen de gemeente Eén daarvan ligt binnen de gemeentegrenzen. "We zijn een beetje veeleisend", geeft Van der Holst toe. "Omdat we heel graag iets zouden willen doen met spoor of water. In een haven komt dat bijvoorbeeld allemaal samen." Vijfendertig vrijwilligersorganisaties die onder het dak van het museum hun hobby beoefenen houden hun hart vast. Voor hen is het belangrijk dat het museum in de buurt blijft. Modelbouwer Theo van der Elst werkt er bijvoorbeeld aan zijn maquette van het station van Hillegom, omdat hij thuis geen ruimte heeft.

"Als het museum te ver van mijn woonplaats gaat, kan ik er niet meer naartoe om het verder af te bouwen", zegt hij bezorgd. Dan zullen zijn treinen en gebouwen weer moeten worden ingepakt. "Het heeft al veertien jaar in de schuur gestaan, dus het zou zonde zijn als het weer terug moet", verzucht Theo. Directeur Arno begrijpt de urgentie van niet te ver weg verhuizen. Hij geniet van de verschillende clubjes die hun ding doen in zijn museum. "Laten we hopen dat het binnen de gemeente een verhuizing wordt, dan komen die mensen vast wel weer naar ons toe." Vrijwilliger Hans Altena heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. "Waar een wil is, is een spoorweg", zegt hij glimlachend. Tekst gaat verder onder afbeelding

De Trans Europa Expres is al flink opgeknapt - Nederlands Transportmuseum

Vanaf maandag begint operatie verhuizing en dat is geen makkelijke. "We gaan alles opruimen en netjes op pallets zetten, zodat we het goed kunnen hanteren of verhuizen. Grote objecten zetten we op karren", legt Van der Holst uit. De vrijwilligers hoeven ondertussen niet stil te zitten. Zij blijven gewoon doorgaan met de restauratie van pronkstukken als de 'Trans Europa Expres.' "Die gaat straks weer glimmen", zegt Hans dromerig.