Museum voor natuureducatie kan waarschijnlijk terug naar IJmuiden: 'Grote kans dat het lukt'

Na bijna 15 jaar in een oud schoolgebouw in Driehuis, is het voor het Pieter Vermeulen Museum de hoogste tijd om terug te keren in IJmuiden. Al 65 jaar speelt het museum een belangrijke rol als het gaat om natuur- en milieu-educatie. De directeur van het museum, Paul Ares, heeft goede hoop dat de financiering voor het beoogde pand rond gaat komen. "Realistisch is wat anders dan positief. Als ik kijk naar wat wij allemaal al hebben ondernomen denk ik dat de kans groot is dat het gaat lukken."

Omdat het museum zelf niet over genoeg geld beschikt om een nieuwe locatie te betalen is een fondsenwerver aangetrokken. Die moet er voor zorgen dat het museum kan verhuizen naar het gebouw waar nu het Apostolisch Genootschap van IJmuiden gevestigd is.

De nieuwe locatie die Paul Ares graag zou betrekken is ruim twee keer zo groot als het huidige museum. Er is dan ook plek voor een soort congreszaal waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Op dit moment heeft het museum ieder jaar meer dan tienduizend bezoekers. "Dat moeten er in de toekomst een stuk meer worden. Nu kunnen we voornamelijk groepen van basisscholen langs laten komen, maar op de nieuwe locatie is ook ruimte om jongeren tussen de 12 en 18 jaar een interessant programma te bieden."

In samenwerking met verschillende natuurorganisaties wil het museum in de toekomst ook meer met het buitenleven doen. "Wat mij inmiddels wel duidelijk is geworden na al die jaren, is dat mensen niet alleen voor het museum naar Driehuis of IJmuiden komen. We willen dan ook arrangementen gaan aanbieden, waarbij bezoekers ook naar buiten gaan om de unieke situatie van stedelijk leven en natuur in deze regio te ervaren."

Het is volgens de museumdirecteur de bedoeling dat het Pieter Vermeulen Museum in januari 2025 de deuren opent op de nieuwe locatie in IJmuiden.