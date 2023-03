Voetganger aangereden door auto in Osdorp, bestuurder rijdt door

Op de Pieter Calandlaan in Osdorp is vanavond een voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. De bestuurder reed na de aanrijding door, laat een politiewoordvoerder weten.

De voetganger is in de ambulance nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de woordvoerder is hij aanspreekbaar. Hoe ernstig het letsel is, wordt het ziekenhuis onderzocht.

De politie onderzoekt op dit moment wie de bestuurder van de auto is. Van hem is alleen bekend dat hij in de richting van de Baden Powellweg is weggereden.