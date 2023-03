Steekpartij in Haarlem met 'meerdere slachtoffers en meerdere daders'

In een woning aan de Laan van Angers in Haarlem zouden vanavond meerdere mensen zijn neergestoken. Hoewel het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, spreekt een woordvoerder van de politie over 'meerdere slachtoffers en meerdere verdachten'.

De melding van de steekpartij kwam om precies 19.21 uur binnen bij de politie. "Een persoon is behoorlijk gewond", vertelt een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Gelet op de verwondingen is de gang naar het ziekenhuis zeker noodzakelijk."

Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen wat er precies is gebeurd. De politie is momenteel nog bezig met een onderzoek naar de steekpartij. Ze zijn nog op zoek naar verdachten, maar er zijn ook al mensen aangehouden.

Update

Volgens de politie is inmiddels duidelijk hoe de vork in de steel zit, maar wil geen van de aanwezigen aangifte doen. Er is uiteindelijk niemand meegenomen naar het politiebureau.