Een mijlpaal voor jarige Piet Veerman van de palingsound: "Tachtig is prachtig"

Piet Veerman, de leadzanger van The Cats is deze week tachtig geworden. "Tachtig is prachtig. Zeker als je weet dat ik er bijna niet meer was geweest", vertelt hij in het Volendams Museum. Als eregast mag hij het toeristisch seizoen openen. "Ze konden zeker niemand anders vinden", grapt hij.

Jaren geleden schatte een arts de kans dat hij de longoperatie zou overleven in op slechts 10 procent. "Ik ben die arts nog steeds ontzettend dankbaar, dat het hem gelukt is die tumor bij de longkwab weg te halen." Ook dankbaar is hij voor zijn lange en indrukwekkende carrière.

"Muziek is altijd de hobby geweest waar ik mijn werk van mocht maken. Na die operatie dacht ik wel van: als je zo'n 50 jaar op de bühne hebt gestaan, dan is het mooi geweest." Tegenwoordig zingt Piet dan ook niet meer. Zelfs niet onder de douche.

Talenten

Miljoenen platen zijn er verkocht van The Cats, de Volendamse rockband die van 1964 tot 1985 bestond. Daarna ging Piet verder als solo-artiest en ook toen scoorde hij hit na hit. Zijn talenten werden thuis al vroeg gezien.

"Ik kreeg eerst een schildersdoos van mijn vader en moeder en een jaar later een tweedehandse, akoestische gitaar. En met die twee elementen heb ik iets gedaan in mijn leven." En daar is hij trots op, net zo trots als hij nu is op zijn kleindochter Melanie Jonk, die in zijn muzikale voetsporen is getreden.

Piet Veerman en The Cats worden gezien als de grondleggers van de zogenaamde palingsound. Het typisch Volendamse popgeluid, waar later ook BZN, Jan Smit, Nick en Simon onder worden geschaard. Piet lepelt een prachtige anekdote op over hoe die term tot stand kwam. Dat had alles te maken met de beroemde dj Joost den Draaijer.

Piet: "Die palingsound komt door hem. Hij zat aan die paling te eten - wij namen altijd paling. En het vet droop zo van zijn bek af toen hij in één keer zei: 'palingsound'. Want hij hoorde weer een nieuwe hit van ons voorbij komen."