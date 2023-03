🔴 Liveblog | Tweede helft begonnen bij FC Volendam - FC Emmen (0-1), Lieke Klaver wint zilver op EK

Na haar zilveren medaille op de drie kilometer afgelopen donderdag veroverde Irene Schouten op de derde dag van de WK afstanden in Heerenveen brons op de massastart. Schouten ging vroeg in de wedstrijd in de aanval, maar kon worden teruggehaald. Marijke Groenewoud ging er vervolgens met het goud vandoor. De Canadese Ivanie Blondin werd tweede en Schouten completeerde het podium. Schouten heeft nog één kans op goud: morgen om 16.45 uur is de vijf kilometer.