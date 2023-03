🔴 Liveblog | Klassieker Ajax Vrouwen voor het eerst in de Arena, FC Volendam telt af

Het is een bijzondere dag voor het vrouwenvoetbal. Niet alleen spelen de vrouwen van Ajax voor het eerst in de Arena, er sneuvelt met overtuiging een toeschouwersrecord. Naar verwachting zitten er zo'n 31.000 toeschouwers op de tribunes voor de match tegen Feyenoord. Dat is ruim twee keer zoveel (14.618) als eerder bij Feyenoord - Ajax in De Kuip.