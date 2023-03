Amsterdam aA nl Russische tv-zender zendt uit vanuit Amsterdam: "Ik kan pas terug als Poetin valt"

De onafhankelijke Russische nieuwszender TV Rain is een van de vele nieuwszenders die na de inval van Rusland in Oekraïne vrijwel gelijk werd geblokkeerd. Inmiddels heeft de redactie hun draai gevonden in hun eigen tv-studio in Amsterdam, waarin ze via YouTube wekelijks de gebeurtenissen in Rusland en Oekraïne blijft verslaan.

Elke vrijdagmiddag neemt journalist en presentator Mikhail Fishman plaats achter de desk in de studio van TV Rain. Sinds oktober informeert hij vanuit het gebouw van DPG-media in Oostenburg wekelijks miljoenen Russen. De nieuwszender zit in dezelfde ruimte als The Moscow Times van de Nederlandse uitgever Derk Sauer, dat hier al bijna een jaar zit.

Sinds de intrede van TV Rain is er volgens Fishman weinig veranderd. "Tja, het enige is dat ik door de Russische autoriteiten ben benoemd tot buitenlandse spion, wat mijn terugkeer naar Rusland onmogelijk maakt. Nu weet ik zeker dat ik niet terug kan keren totdat het regime van Poetin valt. Dat begrijp ik en daar moet ik mee leven", vertelt hij. De Russen informeren vanuit Amsterdam is natuurlijk wel een stuk lastiger. Zo was TV Rain altijd voor een groot gedeelte afhankelijk van live-verslaggeving en reportages vanuit Rusland. "Dat is nu niet meer mogelijk", vertelt Fishman. "We hebben wel nog wat collega's incognito op straat, maar dat is ook heel gevaarlijk. En we weten niet hoe lang we nog via YouTube kunnen blijven uitzenden. We weten dat de Russische autoriteiten overwegen om YouTube te blokkeren."