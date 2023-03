'Directeur Pakhuis de Zwijger creëerde angstcultuur onder medewerkers'

Dat blijkt uit gesprekken die Het Parool voerde met 32 oud-werknemers van het Pakhuis. Van programmamakers tot het horecapersoneel, de medewerkers omschrijven volgens de krant Fransen als 'gedreven en perfectionistisch, maar ook verbaal agressief – en soms angstaanjagend'.

Een voorbeeld dat zijn medewerkers geven, is dat ze hem vaak tekeer horen gaan in zijn eigen glazen kantoor. "Het was altijd een combinatie van schreeuwen, schoppen en slaan tegen een kast, zijn telefoon op tafel slaan, dat soort dingen", aldus een oud-medewerker. De krant schrijft dat 'het humeur van Fransen een indicator is voor de sfeer op de werkvloer'.

Maar soms werd het ook persoonlijk. "Hij stond vlak voor me", vertelt een oud-medewerker over een gesprek waarin Fransen begon te schreeuwen. "Het was zo agressief. Toen ik me probeerde te verdedigen zei hij: ‘Wat sta je daar nou met dat piepstemmetje?'"

Vertrouwenspersoon

De oudgedienden die in gesprek gingen met Het Parool laten weten dat aan de bel trekken bij een vertrouwenspersoon eigenlijk niet mogelijk was. Die rol werd namelijk tot voor kort vervuld door adjunct-directeur Hester Tiggeloven, die ook de echtgenote van Fransen is. Volgens de medewerkers zou al het geklaag dat je bij haar deed, ook direct terechtkomen bij de directeur. Daardoor gaven medewerkers elkaar juist tips om het tweetal bijvoorbeeld te ontlopen op de werkvloer.

Achttien oud-medewerkers zeggen (mede) vanwege de onveilige werksfeer te zijn vertrokken, acht mensen zeggen er fysieke klachten aan te hebben overgehouden – van paniekaanvallen tot burn-outs.

Reactie Fransen

Fransen zelf herkent de aantijgingen van zijn oud-medewerkers niet. "Ik heb me al die jaren niet gerealiseerd dat je als directeur anders dan de anderen op de werkvloer bent. Er is wel eens een keer wederzijds een traan gelaten. Maar ik herken echt helemaal nul van tegen mensen schreeuwen, of dat nu een-op-een was of in een groep", reageert hij tegen Het Parool.

De directeur kan zich ook niet vinden in de verhalen dat hij in zijn kantoor tegen spullen schopte of met iets gooide. "Dat is gewoon niet gebeurd. Ik heb ongetwijfeld wel eens een schreeuw gegeven uit boosheid of teleurstelling of wat dan ook. Op zo’n open werkvloer horen mensen dat. Daarvoor heb ik altijd mijn excuses aangeboden. Ik zeg niet dat ik niet een emotioneel mens ben. En ja, ik ben kritisch. Dat heeft de organisatie veel gebracht. Natuurlijk zijn er wel eens medewerkers geweest die tegen mij zeiden: kan het even een beetje minder? Maar schreeuwen en uitkafferen et cetera, dat is echt niet aan de orde."

In een reactie op het artikel laat de Raad van Toezicht weten een onderzoek in te stellen naar de veiligheid op de werkvloer. Ook heeft het directieteam besloten om tot nader order terug te treden zodat er ruimte is om het onderzoek goed uit te voeren.