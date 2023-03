Caprera is bij de start van het jubileumjaar theater van het licht: "Alsof je even in een andere wereld bent"

Caprera-directeur Lode van Piggelen vindt het spannend, vlak voordat de poorten opengaan. De kaartjes waren snel verkocht, maar kan Caprera de verwachtingen waarmaken? Al snel wordt hij gerustgesteld. "Geweldig", zegt een vrouw die net terug is van de lichttour. "Ze hebben er echt iets moois van gemaakt." Ook een groepje kinderen is enthousiast. Vooral de 3D-vertoning die ze liggend op de grond hebben bekeken, heeft indruk gemaakt. "Alsof je even in een andere wereld bent."