Klimaatschade te lijf: "Ik zie geen toekomst als ik blijf vervuilen"

Op 15 maart zijn er niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook de waterschapsverkiezingen. Maar wat doen de Waterschappen eigenlijk? Met welke thema's houden zij zich bezig? Presentator Koen Bugter zoekt het voor je uit in Expeditie Noord-Holland. In de derde aflevering vraagt Koen zich af: wat kunnen we zelf doen om de schade van klimaatverandering te beperken?

In de inspirerende proeftuin de Groene Ruijter in Bussum heeft Koen afgesproken met Daniel Goedbloed van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Goedbloed adviseert mensen hoe ze hun tuin zo klimaatvriendelijk kunnen inrichten. "Want het regent steeds vaker harder. We zien tegelijkertijd vaker droogtes. Daar kunnen we wat aan doen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een regenton. Het regenwater valt op daken en dat stroomt naar het riool en sloten en dat is er helemaal niet op gemaakt om bij die extreme regenbuien al dat water snel af te voeren. Het is dus veel beter om dat water met een regenton vast te houden en het gebruiken als het droog is."

Tegels weghalen

Koen ziet de torenhoge inflatie in ons land en vraagt zich af of een regenton dan wel een noodzakelijke aanschaf is voor burgers. "Ja dat klopt wel, maar we hebben vanuit het waterschap een subsidie voor een regenton. Voor elke ton krijg je 30 euro subsidie", aldus Goedbloed. Een andere slimme ingreep is volgens het waterschap om tegels weg te halen in je voor- of achtertuin. "Door verharding weg te halen gaat het regenwater de grond in, in plaats van naar het riool. Ook hiervoor is per vierkante meter 25 euro subsidie voor alle mensen die onder het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wonen. Bovendien zijn er ook nog subsidiemogelijkheden voor mensen die een groen dak aan willen leggen."

Duurzame boeren

Ook boeren slaan steeds vaker een duurzame weg in. Aardappelboer Klaas Schenk in Anna Paulowna kon dankzij een subsidie van het Landbouwportaal, een initiatief van het waterschap, een innovatie aanschaffen: een spuitmachine die de aardappelplantjes veel gerichter besproeit met bestrijdingsmiddel. Zo komt er geen verontreinigd middel in het grondwater. Waarom wil boer Schenk dat? "Het is plat gezegd mijn bestaansrecht. Ik zie geen toekomst voor me als ik blijf vervuilen. Ik zie wel een toekomst als ik vervuiling tot een minimum kan beperken. Ik loop misschien vijf jaar voor de muziek uit, maar we zijn als sector de goede kant op aan het bewegen."