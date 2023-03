Cameratoezicht rond Piet Mondriaanplein in Amsterdam met half jaar verlengd

De camera's rond het Piet Mondriaanplein in Amsterdam-Nieuw-West blijven zes maanden langer hangen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten. De aanleiding van de verlenging is de aanhoudende overlast die buurt rond het plein ervaart.

In oktober vorig jaar besloot burgemeester Halsema om voor de derde keer in twee jaar tijd camera's rond het plein op te hangen. De reden toen was dat er meerdere geweldsincidenten waren geweest, waarbij onder andere zwaar vuurwerk werd gebruikt.

De overlast die de buurt rond het speelplein ervaart is sinds de plaatsing van de camera's nog steeds 'onaanvaardbaar hoog', zo stelt Halsema. Zo is er overlast van hangjongeren, scooters die over het plein rijden, geluidsoverlast in de avond en nacht en hebben een aantal omwonenden aangegeven dat zij zijn bedreigd en geïntimideerd nadat zij overlastgevers aanspraken.

De verlenging geldt tot 1 september van dit jaar. Het toezicht met de camera's kan eerder worden opgeheven als burgemeester Halsema besluit dat de deze niet meer nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde.