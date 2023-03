Raadsleden in verzet tegen 'Amsterdam': Ja hallo, hebben wij ook nog iets te zeggen?

De gemeenteraden van Almere en Purmerend zijn onlangs opgestaan tegen het overwicht van ‘Amsterdam’ in het hele metropoolgebied. Zij hebben via moties duidelijke boodschappen gestuurd aan de grote samenwerkingsverbanden Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Vervoerregio Amsterdam. De mededeling: we werken allemaal samen, mogen we dan ook allemaal profiteren? “We willen echt invloed uit kunnen oefenen”, zegt VVD-raadslid Mark de Kuster uit Almere.

De schrik van burgers en gemeenteraden is wat er bijvoorbeeld in Hilversum gebeurde in 2020. Toen bleek dat de wethouders die in Amsterdam met de MRA mee praatten, daar hadden beloofd 10.000 woningen te bouwen. En dat zonder gemeenteraad of burgers eerst in te lichten of te raadplegen. De afspraak was gemaakt bij de MRA in Amsterdam. Hilversum stond op zijn kop en er ontstond een vijandige sfeer in de richtingen van de MRA en de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Waarom, zo luidde het, moeten wij bouwen voor Femke?

Daarnaast zetelen de Vervoerregio en de MRA in Amsterdam en zwaaien vooral Amsterdammers, ambtenaren en bestuurders, daar de scepter. Niet voor niets wordt al sinds er een samenwerking is, af en toe met argwaan gekeken of de omliggende gemeenten nog wel genoeg te zeggen hebben.

‘Amsterdam’ beslist over ons. Gaan wij burgers nog wel over onze stad? Dit soort sentimenten leven in de 29 andere deelnemende gemeenten in de MRA. De meerwaarde van een samenwerking wordt natuurlijk ook omarmd en ingezien. Maar wat levert het onder aan de streep op? Amsterdam is de centrumgemeente, heeft de meeste inbreng en daarmee ook de meeste invloed. En profiteert daarom ook het meest van de samenwerking.

Toen de Vervoerregio Amsterdam (met daarin 14 Noord-Hollandse gemeenten) onlangs in Purmerend om meer geld voor investeringen kwam vragen, ging er een duidelijke boodschap terug: Vergeten we Zaanstreek-Waterland niet? De meerderheid van de gemeenteraad waarschuwt dat de balans zoek lijkt te raken. Want ook ten noorden van Amsterdam is geld nodig om investeringen te doen in mobiliteit, cruciaal om aan woningbouwbehoefte van de MRA te voldoen.

De burgemeester van Amsterdam kan in Purmerend nog wel een potje breken, maar daar kwam de gemeenteraad toch onlangs in het verweer. Vorig jaar bleek dat Amsterdam, MRA en Vervoerregio dankzij een sterke lobby het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp voor elkaar kregen bij het Rijk. Maar wie profiteert daarvan? Misschien zelfs niet eens de Amsterdammers zelf, maar vooral het zuidelijke gedeelte van de Metropool.

Om onder meer 'Hilversumse' toestanden te voorkomen, maakte de gemeenteraad van Almere onlangs een vuist tegen de macht van de MRA. Met een motie is bepaald dat de raadsleden meer controle op en zeggenschap over de agenda van de metropoolregio willen krijgen. In een vroeg stadium wil de gemeenteraad zélf onderwerpen op de agenda van de MRA zetten.

En de politici eisen dat de wethouders daar vervolgens ook in het openbaar verantwoording over komt afleggen. “We hopen dat de MRA nu vaker op de politieke agenda komt te staan”, zegt Elian van Nunen (Leefbaar Almere). Zij is met Mark de Kuster (VVD) opsteller van een bijna unaniem aangenomen motie.

Niet meer afwachten

De MRA krijgt steeds meer te zeggen, maar nog steeds worden afspraken in convenanten en overeenkomsten vastgelegd die niet in de 30 gemeenteraden terecht komen. Maar die gaan wel over hun stad of dorp. Mark de Kuster: “Wij willen niet meer wachten tot iets vanuit de MRA onze kant op komt, maar bepalen wanneer een onderwerp wordt besproken. We moeten als raad ook de ballen hebben om te zeggen: die en die onderwerpen willen we eerst terugzien in de raad.”

Als voorbeeld noemen de twee afspraken die binnen de MRA zijn gemaakt over klimaatadaptief bouwen. Normaal gesproken zou zo’n onderwerp hoog op de agenda staan bij de gemeenteraad. Maar nu is er een convenant vanuit de MRA waar bouwers aan moeten voldoen. Terwijl nieuwbouw erg belangrijk is voor een stad als Almere, staat de politiek buitenspel en kan niet meepraten over voorwaarden en uitvoering.