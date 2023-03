Fietsend van Lutjebroek naar Nepal: Marc maakt droomtocht van dik 10.000 kilometer

"Het zat al jarenlang in mijn hoofd en dit is de tijd om eropuit te gaan." En dus vertrekt Marc Kuijn uit Lutjebroek rond 20 mei met een bepakte en bezakte fiets. Eindbestemming: het Aziatische land Nepal. Een tocht van meer dan 10.000 kilometer.

Met de fietstocht naar Zuid-Azië gaat een droom van de 29-jarige Marc in vervulling. De afgelopen jaren dacht de Lutjebroeker meermaals na over een lange fietstocht. "Ik heb vroeger gewielrend", legt hij uit aan WEEFF. "En daarnaast ook veel gefietst."

Maar een tocht als deze heeft er door school en werk nooit ingezeten, gaat hij verder. "Nu heb ik de kans nog en wil ik deze pakken." Voor onderweg neemt Marc een tent en andere kampeerspullen mee, om op verlaten plekken te kunnen slapen. Daarnaast verwacht hij ook in hostels te overnachten.

"Het doel is om in het voorjaar van 2024 aan te komen in Bardia, Nepal. Maar misschien dat ik daarna nog verder ga fietsen" Lutjebroeker Marc Kuijn over zijn fietstocht naar Nepal

Inmiddels heeft de Lutjebroeker anderhalf jaar een fiets waarmee hij onder meer kampeertochtjes gemaakt heeft naar de Veluwe. Naast de mogelijkheden om bagage mee te nemen kan hij via een naafdynamo van de fiets zijn telefoon opladen en de navigatie van stroom voorzien.

Bright Futures

Waar Marc jarenlang nadacht over een fietstocht over ten minste één continent, is dat sinds vorig jaar veranderd. In het afgelopen jaar trok Marc namelijk ook op eigen initiatief naar het Aziatische land Nepal, waar hij vrijwillig mee hielp aan de bouw van verschillende gebouwen.

Zodoende maakte hij kennis met de mensen in het gebied, de regio en met het goede doel dat hij met zijn fietstocht wil ondersteunen: Bright Futures of Bardia. "Zij helpen kinderen uit de regio een toekomst te bieden, onder meer door de bouw van scholen", licht Marc toe. Met zijn fietsrit hoopt Marc 5.000 euro op te halen.

Voorjaar 2024

De lange reis naar Azië wordt gestart rond 20 mei. Marc hoopt in de daaropvolgende maanden 50 tot 100 kilometer per dag af te kunnen leggen. "Tussendoor moet je natuurlijk ook rust proberen te nemen, en op sommige plekken wil je langer blijven om bepaalde dingen te zien."

In het voorjaar van 2024 hoopt de 29-jarige Lutjebroeker aan te komen in de Nepalese regio Bardia. Hoe de reis er na aankomst in Nepal uit komt te zien, is nog onbekend. "Wellicht dat ik daarna verder fiets", zegt Marc. "Ik zie wel hoe het loopt, en hoe de tocht bevalt. Dat is nu lastig te zeggen."

"Misschien fiets ik daar in het voorjaar in een regenseizoen", gaat hij verder. "Dan is het niet lekker om daar door te fietsen en te kamperen. Maar de kans is, zoals ik het nu beleef, redelijk groot dat ik door ga fietsen."