Deelnemers stemhulp Kieskompas: strengere eisen voor Tata Steel, ook al kost dat banen

Wat bleef was de onrust. Onder meer over Kooksfabriek 2. Die zou al sinds de opening in 1972 aan alle kanten roken en lekken. Het vertrouwen dat Tata Steel het zelf op orde krijgt zakte bij veel mensen steeds verder weg. Honderden mensen sloten zich al aan bij een massaclaim tegen het bedrijf.

Tata verkiezingsonderwerp

De problemen maken Tata Steel ook tot heet hangijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen. Verschillende partijen van links tot rechts vinden dat het staalbedrijf strenger moet worden aangepakt. Ook als dat ten koste gaat van de werkgelegenheid.

En na een gewogen correctie blijkt driekwart van de deelnemers aan ons Kieskompas het daarmee eens te zijn. 11 procent is neutraal, terwijl 14 procent het daar niet mee eens is. 1 procent heeft geen mening.

De grootste voorstanders van het harder aanpakken van Tata zitten bij de mensen die hebben aangegeven op GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en D66 te stemmen. Kiezers die er niet of minder voor voelen zitten vooral bij Namens Noord-Hollanders, Forum voor Democratie en BVNL.

Minder steun voor strenger beleid in de omgeving

Als we kijken naar de omliggende IJmond-gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, komt daar toch een ander beeld naar voren. Onder deze deelnemers is veel minder steun voor strengere milieuregels die gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid.

58 procent is daar voorstander van, maar dat is wel een veel minder grote groep dan in de rest van onze provincie. 10 procent is neutraal, terwijl 32 procent tegen strengere regels is.

Hieronder kun je de Noord-Hollandse Kieskompas invullen. Het kan even duren voor de tool hieronder geladen is. Dit Kieskompas is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.