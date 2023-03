De Meezingers zingen al 30 jaar in de kroeg, maar blijft deze muziek bestaan? "Hoop op nieuwe generatie"

Jos de Rooij speelt al zijn hele leven accordeon als hij begin jaren '90 op de Zeedijk een zangavond organiseert voor iedereen die wil. Het groeit uit tot avonden met meer dan honderd mensen op de woensdag. Al dertig jaar zingen de meezingers luidkeels, maar in die tijd hebben ze ook vaak moeten verhuizen. En de zekerheid om wéér in een nieuwe kroeg terecht te kunnen neemt daarmee af: "Elke keer is het weer hopen op een nieuwe plek. En hopelijk blijven ook jongere mensen zich aansluiten."

"Iedereen is hier welkom", begint meezinger van het eerste uur Sanja van der Lugt. Om 18.45 zit de de 'benedenkuil' in café P96 op de woensdagavond al aardig vol. Iedere eerste woensdag van de maand worden de Nederlandse liedboeken op tafel gelegd, de derde woensdag van de maand de 'taalboeken'.

Al dertig jaar zingt de groep in kroegen in de stad, begonnen op de Zeedijk: "We werden een fenomeen, per woensdag hadden we meer dan honderd mensen over de vloer. Op een gegeven moment moesten we wel een deurbeleid hanteren", zegt Sanja. In die dertig jaar moesten ze zes keer verhuizen, van café naar eetcafé en uiteindelijk zelfs weg van de Zeedijk: "Cafés werden verkocht, waarna de nieuwe eigenaar het niet meer zag zitten om ons zonder minimale omzet een avond te laten hosten. Of een café ging failliet, er waren allerlei redenen."

Inmiddels zijn er zo'n veertig mensen die elke editie aansluiten. "Het is wel eens meer geweest ja, maar de harde kern fluctueert ook." Jaap is al drieëntwintig jaar aanwezig en komt maandelijks vanuit Onderdijk naar het café. "Het is drie kwartier rijden, maar zingen maakt je zo blij van binnen."