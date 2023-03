'Te vage' veiligheidsplannen voor Skaeve Huse en Domus+ in Haarlem: "Nog niet happy mee"

De veiligheidsplannen voor de Haarlemse opvanglocaties Skaeve Huse en Domus+, die over twee jaar gebouwd moeten worden, zijn nog niet naar volle tevredenheid van de wijkraden. Er moeten meer zekerheden komen voor de veiligheid van de buren. Ook moeten de bestemmingsplannen voor de opvanglocaties losgekoppeld worden van de plannen voor beloofde buurtactiviteiten in de oude boerderijen die ernaast liggen. Anders zijn die panden misschien niet meer te redden door ellenlange bezwaarprocedures, denken de wijkraadvoorzitters.

Aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord moeten zes kleine huisjes komen om notoire overlastveroorzakers toch een onderdak te bieden. Dit zijn de zogenoemde Skaeve Huse. Aan de Nieuweweg in Haarlem-Oost wordt een opvanglocatie Domus+ gebouwd voor 24 personen die kampen met psychische en verslavingsproblemen. Tegen beide plannen is nog altijd fel weerstand, vooral omdat de beide buurten vinden dat ze voor een voldongen feit staan.

De wijkraden proberen ondertussen wel constructief mee te denken, ook al voelen ze zich niet serieus genomen in hun kritiek op de locatiekeuze in 2021. Maar vooral de veiligheidsplannen zijn volgens voorzitters Thea de Roos-Rooden van het Vondelkwartier en Ronald Fukken van wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder nog 'te vaag'.

Voor de Skaeve Huse is er nog geen veiligheidsnotitie opgesteld, maar de gemeente laat wel aan de wijkraadvoorzitter weten dat 'er lessen geleerd worden' van problemen bij een soortgelijk project in Velserbroek. Daar is het in ieder geval tijdelijk stopgezet, nadat twee van de drie kleine woningen compleet vernield werden door de bewoners.

"Hier in Haarlem komen nu de huisjes bijvoorbeeld niet met de toegangsdeur naar elkaar toe, maar achter elkaar te staan", weet Thea de Roos-Rooden. "En er komt een groene afscheiding en een beheerdershuisje. Dat was eerst ook niet de bedoeling, maar dat vinden we een heel goed idee."