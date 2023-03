Hilversummer vlucht huis uit vanwege verwarde buurman: "Hij moet echt geholpen worden"

Een bewoner van het centrum van Hilversum is onlangs zijn huis uit gevlucht, nadat zijn verwarde buurman ineens bij hem aan de deur stond. De situatie was zo bedreigend dat hij zich er niet meer veilig voelde en onder begeleiding van de politie het gebouw heeft verlaten. Nu een aantal dagen later spreekt hij tegen NH Nieuws de hoop uit dat zowel hij als zijn buurman de juiste hulp krijgen.

De politie moest er aan te pas komen om de bewoner veilig uit zijn woning te krijgen. - Politie

"Ik heb de afgelopen 2,5 maand bijna niet geslapen en als ik sliep dan was dat pas vanaf een uur of drie. Dat kon pas echt als hij rustig was. Mijn onderbuurman heeft bijvoorbeeld een paar keer het brandalarm laten afgaan", verduidelijkt de Hilversummer. Uit privacyoverweging noemen we de namen en de locatie niet in dit verhaal. Deze zijn wel bij de redactie bekend. Met één oor open Nu de Hilversummer met wat meer rust terugkijkt op de situatie heeft hij het naar eigen zeggen veel te lang volgehouden met een onderbuurman die meerdere verslavingen zou hebben en last had van psychoses. "Ik heb eigenlijk altijd met één oor open geslapen en de laatste maand zelfs altijd met mijn kleren aan, zodat ik zo snel mogelijk weg zou kunnen als er iets aan de hand was, want ik moest langs zijn kamer om het pand uit te komen." Toen de Hilversummer een aantal jaar terug een nieuwe buurman kreeg, waren er al wat wat issues met de nieuwkomer. Het onderlinge contact was wel goed en de Hilversummer probeerde een zo'n goede mogelijke band op te bouwen met zijn buur. Naarmate de tijd verstreek ging het van kwaad tot erger. Totale paranoia Volgens de Hilversummer kon zijn buurman zich helemaal van de wereld afsluiten. Letterlijk alle stekkers eruit trekken, zodat geen enkel contact van buiten mogelijk was. Als hij de deurknop van zijn kamer er had afgehaald dan wist de Hilversummer weer wat voor tijd het was. Totale paranoia en dat in combinatie met meerdere verslavingen en psychoses, omdat hij waarschijnlijk zijn medicatie voor langere tijd niet zou hebben ingenomen. In de laatste periode was er constant onrust. Dat ging de hele dag en ook nacht door. Die onrust varieerde volgens de Hilversummer van flessen drank uit het raam smijten en junks binnen uitnodigen, tot aan de halve keukenkast slopen en het brandalarm meerdere keren laten afgaan.

Dat het allemaal langzaamaan steeds erger werd, verbaast de Hilversummer ergens wel. Volgens hem zou zijn buurman in beeld zijn bij diverse zorg- en hulpinstanties, waaronder de Rembrandthof en de Jellinek Kliniek. Juist omdat hij de nodige issues had en de Hilversummer hem 'een beetje zielig' vond, wilde hij niet te streng voor hem zijn. Begripvol en behulpzaam opstellen was zijn uitgangspunt. Gevaar voor zichzelf Vele maanden terug stelde hij de ouders van zijn buurman al op de hoogte van de steeds erger wordende situatie. Sindsdien hebben zij contact gehouden, maar het gewenste effect bleef uit. En een kleine twee maanden terug besloot de Hilversummer toch bij zijn huisbaas aan de spreekwoordelijke bel te trekken. De onrust nam toe en dat gold ook voor het gevoel dat de buurman steeds meer een gevaar voor zichzelf en zijn directe omgeving kon zijn. Recentelijk liep de emmer dan echt over, nadat de Hilversummer zich eerder al afvroeg waar hij nu mee bezig was toen hij bemerkte dat hij op weg naar zijn appartement brandblussers checkte. Ook dacht hij na over hoe hij moest ontsnappen als er weer wat zou gebeuren. Toen zijn verwarde buurman voor zijn deur stond en hem er niet uit wilde laten, had hij niets aan dit plan. Een belletje naar de politie was nodig om hem uit deze benarde situatie te helpen. Compassie De Hilversummer is allesbehalve boos op zijn onderbuurman. Sterker nog; de compassie is er nog steeds. "Hij moet echt worden geholpen. Hij verdient die hulp", geeft de Hilversummer duidelijk aan. "Maar nu heb ook ik hulp nodig", aldus de Hilversummer. Die hulp moet zich vertalen in een veilige woonplek. Dat kan zijn op de stek in het centrum, maar een huurder heeft rechten en is niet zomaar een woning uit te zetten. Zijn verwachting is dat de buurman er nog wel even kan blijven wonen, waardoor de Hilversummer meer hoopt op een andere centraal gelegen woning. Maar gezien de huidige woningmarkt is dat zoeken naar een speld in een hooiberg.

