N9 bij Schagerbrug afgesloten na ernstig ongeluk tussen auto en vrachtwagen

Op de N9 ter hoogte van Schagerbrug is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij een tankwagen en een personenauto betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een woordvoerder laat weten dat ze onderzoek doen naar wat er precies gebeurd is, maar op eerste beelden is te zien dat de schade flink is.

De N9 loopt van Alkmaar tot Den Helder. De plek van het ongeluk is tussen 't Zand en De Stolpen, ter hoogte dus van Schagerbrug.

De weg is nog in ieder geval tot vanavond afgesloten, aldus Rijkswaterstaat. Er staat op dit moment een file.