Nieuwe M7-metro rijdt voorlopig alleen als kleine versie

Het GVB zet de nieuwe metro sinds deze week voor het eerst in. Reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV twitterde dat de metro er anders uitziet dan de organisatie had gehoopt. "Ze horen gekoppeld te zijn (twee stellen, zes rijtuigen) maar nu reed de metro als één los stel (drie rijtuigen)."

"We hebben nu zelfs nog maar één M7 die ingezet mag worden in de reizigersdienst"

Een woordvoerder van het GVB bevestigt dat de M7 niet met zes rijtuigen rijdt. "Op dit moment hebben we nog onvoldoende voertuigen om de M7’s gekoppeld en gepland in te zetten. We hebben nu zelfs nog maar één M7 die ingezet mag worden in de reizigersdienst."

Deze M7 wordt volgens de woordvoerder gebruikt om bestuurders op te leiden en rijbevoegd te maken. Een tweede M7 wordt gebruikt voor opleidingen voor monteurs. Deze M7 kan midden volgende week gebruikt worden voor de dienstregeling. "Er komen nog twee M7's over twee tot drie weken beschikbaar voor de reizigersdienst", zegt de woordvoerder. "Dan hebben we er in totaal dus vier. Daarna krijgen we ongeveer één nieuwe M7 per drie tot vier weken."