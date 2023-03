Oekraïense kunstenaar exposeert voor het eerst: 'Leven pas normaal als de oorlog over is'

Het duurde enkele maanden voordat hij de rust vond om te schilderen. Na zijn vlucht uit Oekraïne was Stijn Veren alleen maar woedend en gefrustreerd. Met het werk dat hij sinds een half jaar maakt heeft hij nu zijn eerste expositie in het stadhuis van Purmerend. "Ik wil de positieve energie en kracht laten zien. Als iedereen dat maar een beetje doet, wordt de wereld een stuk beter."

Stijn Veren heet officieel Konstantyn Verenych. Dat zijn kunstenaarsnaam Nederlands aandoet, is puur toeval. "Die bedacht ik als verbastering van mijn voor- en achternaam, al tien jaar geleden, toen er van een verblijf in Nederland nog geen sprake was. Dat ik er nu woon door de oorlog heeft misschien zo moeten zijn."

Twee keer gevlucht

Stijn en zijn vrouw Yulia hebben het naar hun zin in Purmerend, waar ze in het Burggolfhotel verblijven. "Het is een geweldige plek en ook een geweldig land, maar we kunnen pas normaal gaan leven als de oorlog voorbij is."

De oorlog beheerst hun leven al veel langer dan een jaar. In 2014 moest het stel al voor de Russen vluchten uit de Krim en vorig jaar uit Kiev. In zijn vaderland was Stijn naast kunstenaar ook computerprogrammeur. Nu heeft hij zich geheel op de kunst geworpen. Hij is trots en blij met zijn eerste expositie en wat hierna komt kan hij niet overzien. "We leven bij de dag", zegt hij met een grote glimlach en groot vertrouwen dat de oorlog ooit eindigt.

