Jongerentoneelgroep speelt Assepoester: "Ieder kind kennis laten maken met theater"

Voor jongeren, door jongeren: bij theater Het Postkantoor in Bovenkarspel spelen tieners vrijwillig de voorstelling van Assepoester. Een interactieve kindervoorstelling, die in drie maanden tijd op poten werd gezet. ''Het is onze passie om theater toegankelijk te maken voor iedereen'', vertelt supervisor en regisseur Dave Moses.

Repetities van Assepoester - Dave Moses

Dave Moses, eigenaar van DLZ-Theaterproducties, startte vijf jaar geleden met zijn toneelgroep. Al snel sloten er, door middel van audities, anderen bij de groep aan. Van productie tot spelers, alle rollen worden vervuld door jongeren tussen de 13 en de 20 jaar oud. Hun doel is om ieder kind kennis te laten maken met theater. Hierbij moet, volgens de jongeren, geld geen rol spelen. Het werk dat zij verrichten is dan ook geheel vrijwillig. De opbrengsten gaan naar de locatie en voor een zacht prijsje kan het publiek komen kijken. ''Ik vind het een goed initiatief. Gezinnen die het minder breed hebben, kunnen nu ook naar een mooie voorstelling kijken'', vertelt castlid Renske Bakker. Zij zal op het podium verschijnen als lakei en prinses. Niet de eerste keer Assepoester is het vijfde sprookje waarvoor de toneelspelers op de planken staan. Ze hebben eerder al sprookjes als Doornroosje en Belle en het Beest opgevoerd. Dit seizoen was de voorbereidingstijd echter een stukje korter als anders. Binnen drie maanden moest de gehele productie op orde zijn. ''We merkten dat het voor ons allemaal pittig snel ging, de volgende keer doen we het rustiger aan'', zegt Dave lachend. De cast bestaat elk seizoen uit een verschillende hoeveelheid mensen. Dit jaar zijn er dertien leden. Elke donderdagmiddag vinden er repetities plaats en leert iedereen elkaar steeds beter kennen. ''Het is juist fijn dat er relatief weinig leden zijn. Iedereen heeft namelijk de kans om een leuke rol op zich te nemen,'' vertelt Dave.

Dave als stiefbroer Govert (links) - DLZ-Theateproducties

Interactieve voorstelling Tijdens de voorstelling kunnen kinderen mee dansen met verschillende nummers. Iedereen mag de verkleeddoos opentrekken en zijn favoriete kostuum aantrekken. Er is namelijk een kostuumwedstrijd. Van Spiderman tot prinses, iedereen is welkom. Voor de winnaar ligt er aan het einde van de voorstelling een presentje klaar. Ook maken de toneelspelers ruim gebruik van humor. ''De show wordt een stuk luchtiger door de grappen die we maken. Het is fijn als de zaal meelacht'', zegt Renske enthousiast. De verwachtingen zijn hoog. De vorige sprookjes werden namelijk erg goed ontvangen door het publiek. Vandaag en morgen is Assepoester te zien in Jongerencentrum Inventas in Grootebroek. Het volgende sprookje staat in december op de planning. Dan gaan de toneelspelers het podium op als karakters van de Kleine Zeemeermin.