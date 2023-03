Guido en Jeff reizen naar Nepal om het gehoor van bewoners te redden

Het is een flinke reis, maar die hebben audicien Guido Makker en KNO-arts Jeff Duyndam ervoor over. De twee vrienden reizen af naar Nepal om de bewoners van een geïsoleerde en arme vallei te helpen met hun gehoorproblemen. In het radioprogramma de Lunchroom vertellen de heren wat het verhaal is achter deze actie.

Het avontuur begon bij Nelleke, een vaste klant van de hoortoestellenwinkel van Guido in Laren. Zij is ook voorzitter van de stichting Child Welfare Organization Nepal. "Nelleke liep bij ons binnen met de vraag: 'kunnen jullie ons niet helpen met het inzamelen van hoortoestellen die we kunnen gebruiken in Nepal", vertelt Guido.

"Als ze daar was zag ze heel veel kindjes die slechthorend waren, maar niet goed geholpen werden", vertelt de audicien. "Na een aantal jaar vroeg ze of ik zelf mee wilde gaan om die hoortoestellen goed aan te passen. Dat vond ik natuurlijk geweldig, maar dat was in 2020. En dat verhaal kennen we allemaal wel", grapt hij.

Tijdens de coronacrisis sprak Guido veel over het project en werd ook Jeff erbij gehaald. "Ik dacht meteen: ja, ik wil mee. Het aanmeten van hoortoestellen is specialistisch werk. Maar vaak is er iets onderliggend aan het gehoorverlies, zoals oorsmeer in de gehoorgang of een ontsteking. Op die manier is het een aanvulling voor elkaar."

Madi-vallei

Nu is het dan eindelijk zover en wordt de verre reis gemaakt. De bagage begint zich al flink op te stapelen. "We nemen honderden hoortoestellen, een audiometer om het gehoor te testen, medicatie en antibiotica mee. Koffers vol met spullen om de mensen te helpen." Het gebied dat de heren gaan bezoeken is de Madi-vallei. "Er liggen veertien dorpen waar ongeveer 40.000 mensen wonen. Het probleem is dat het een geïsoleerd gebied is."

Omdat de vallei aan een beschermde jungle ligt die bewaakt wordt door soldaten, kunnen veel bewoners daar niet doorheen. "Of ze worden aangezien voor stropers, of ze moeten een vergunning hebben die ze niet krijgen. Ze kunnen daardoor niet naar ziekenhuizen, er is geen elektriciteit en er zijn nauwelijks voorzieningen voor schoon water."

Uitdagingen

Het gebrek aan elektriciteit maakt het voor de deskundige reizigers gelijk extra moeilijk. "We hebben elektriciteit nodig om hoortesten uit te voeren en de toestellen goed in te stellen. Dus nemen we ook een aggregaat mee, die ook weer niet te dichtbij mag staan", schetst Guido.

Naast het redden van het gehoor van de dorpsbewoners, besloten Guido en Jeff ook gelijk geld in te zamelen voor waterputten. "Dat kwam omdat heel veel mensen vroegen hoe ze hun steentje konden bijdragen. Wij moesten de hele tijd 'nee' verkopen, aangezien we hoortoestellen moesten verzamelen. Dus dachten we: laten we gelijk van de situatie gebruiken maken en de doneeractie Goed horen voor iedereen in Nepal te starten."

Luister het hele interview met Guido en Jeff terug. via de onderstaande link.